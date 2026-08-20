İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/459 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden satış ilanı, bilirkişi raporu, satış şartname tutanağına vs. Tüm ayrıntılı bilgilere 2025/459 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nişanca Mahallesi, 749 ada 3 parsel, 68,50 m² arsa miktarlı Dört Kat Bir Dükkan ve Üç Daireli Kargir Apartman ana taşınmazda kâin; 20/95 arsa paylı Zemin Kat, 1 bağımsız bölüm no.lu Dükkan ve Müştemilatı Depo vasıflı, taşınmazın 3 / 16 hissesidir. Adres: Nişanca Mahallesi, Nişancı Bostanı Sokak, No:48, D:1 Fatih / İSTANBUL Kıymeti : 2.250.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:01

18/08/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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