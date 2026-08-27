İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/791 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/791 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kadımehmet Mahallesi, 1403 Ada, 31 Parsel, 119m2 yüzölçümlü, Arsa nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 31/119 arsa paylı 3. Normal Kat 5 Nolu '' Çatı Piyesli Mesken '' vasıflı bağımsız bölümün 1/2 hissesiniteliğindedir. Adresi: Kadı Mehmet Mahallesi, İbadullah Sokak No 55 Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti: 3.100.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:40

20/08/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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