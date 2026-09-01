İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/204 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/204 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İli, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Meşrutiyet Mevkii, 9950 ada, 2 parsel sayılı80,00 m² miktarlı arsa vasıflı taşınmazın 3/80 hissesidir. Adres: 19 Mayıs Mahallesi,Nur Sokak, No: 7 Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 600.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:43

-----------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 13:43

-----------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 13:43

14/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02550124