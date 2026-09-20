İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Örnek No:55*
2026/822 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/822 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri: İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Çeliktepe (Tapuda: Merkez) Mahallesi, Şehit Muharrem Öztürk Sokakta, tapunun 9644 ada, 21 parsel numarasında kayıtlı ve Şehit Muharrem Öztürk Sokaktan 1-13 dış kapı numarası alan 1.594,34m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli JB Panorama Evleri Apartmanında1549800000000/308863516500000 arsa paylı 10.normal kat (134) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamıdır. Adres: Çeliktepe (Tapuda: Merkez) Mahallesi, Şehit Muharrem Öztürk Sokak, No:1-13 Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti: 6.000.000,00 TL KDV Oranı: %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 13:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 13:49
17/09/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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