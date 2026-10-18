İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/276 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/276 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Şişli İlçe, Meşrutiyet Mah, 964 Ada 26 Parsel, 3/25 Arsa Pay/Payda, 72,00 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Arsa, 1.Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi: Meşrutiyet Mah. Melek Sok. No:35 K:Giriş (Tapuda 1.Bodrum Kat) D:1 Şişli / İSTANBUL

Kıymeti: 5.860.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:55

16/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02573394