Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Moskova’nın Washington Büyükelçisi olarak Alexander Darchiyev’i atamasına resmen onay verdiğini duyurdu.

Bakanlık, Amerikalı yetkililerin Perşembe günü İstanbul’da yapılan görüşmeler sırasında Darchiyev’in atanmasını onaylayan resmi notayı Rus tarafına ilettiğini belirtti.

Şu anda Dışişleri Bakanlığı’nın Kuzey Amerika Dairesi Başkanı olan Darchiyev’in yakında Washington’a gitmesi bekleniyor.

Rusya, Ekim ayında son büyükelçisinin görevden ayrılmasından bu yana ABD’de bir temsilci bulundurmuyordu.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesine ilişkin 27 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleşen istişarelerde, ABD tarafı Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Nikitiç Darçiyev’in Rusya Federasyonu’nun Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak atanmasına dair agrément notasını sundu” denildi.

Darçiyev’in yakın zamanda Washington’a gitmesi bekleniyor.

'ANLAMLI' GÖRÜŞMEDEN SONRA KARAR ALINDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı dün İstanbul'da ABD ile yaptıkları ve altı saat süren müzakereleri "anlamlı ve iş odaklı" olarak nitelendirdi.

Müzakerelerde, iki ülkenin büyükelçiliklerinin normal faaliyetlerini yeniden tesis etme yolları ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimiyle gerçekleştirilen ilk temasın umut verici olduğunu söyledi.

Rus heyeti, Washington'un diplomatik amaçlı Rus tesislerine el koymasını gündeme getirdi ve doğrudan uçuşların yeniden başlaması için talepte bulundu.

Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, büyükelçiliklerin finansal işlemlerini ve diğer operasyonlarını sorunsuz şekilde yürütebilmesi için adımlar atılması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.