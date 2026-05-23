İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ (GTHB)

FT-IR CİHAZI (FOURIER TRANSFORMLU INFARED SPEKTROMETRE) SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI



FT-IR CİHAZI (FOURIER TRANSFORMLU INFARED SPEKTROMETRE) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/893394

1- İdarenin

1.1. Adı : GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi : Senlikköy Mahallesi Florya Cad. No:78 BAKIRKÖY/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası : 02126633961

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati :23.06.2026 - 10:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres :İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ- Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi No:78 34153 Florya / Bakırköy / İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı :FT-IR CİHAZI (FOURIER TRANSFORMLU INFARED SPEKTROMETRE)

3.2. Niteliği, türü ve miktarı :1 adet FT- IR CİHAZI (FOURIER TRANSFORMLU INFARED SPEKTROMETRE)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ- Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi No:78 34153 Florya / Bakırköy / İSTANBUL

3.4. Süresi/teslim tarihi :Sözleşme tarihinden itibaren 90 takvim günü içerisinde İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ- Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi No:78 34153 Florya / Bakırköy / İSTANBUL adresinde yüklenici, idarenin göstereceği yere cihazın montajını ve tüm kontrollerini yaparak çalışır durumda İdareye teslim edecektir.

3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:

Sanayi Sicil Belgesi

Yetkili Satıcı Belgesi

Yetkili Temsilci Belgesi

4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:

Katalog

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



