Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerisiyle Perşembe günü İstanbul'da gerçekleşecek olan ateşkes müzakereleri, Putin'in katılım sağlmaması sebebiyle başlamadan bitebilir.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ankara'ya vardıktan sonra "Putin gelmeden İstanbul'a uçmayacağını" belirtirken ABD Başkanı Trump da "ancak bir ilerleme kaydedilmesi durumunda, Körfez ziyaretini yarıda keserek İstanbul görüşmelerine gelirim" dedi.

Putin İstanbul'a gelmezse, ne Zelenski ne de Trump İstanbul'a uçacak. Bu durumda tüm dünyanın gözü, Rus liderin bir sonraki hamlesine çevrilmiş durumda.

PUTİN YOKSA, YOK

Kremlin, Salı günü yaptığı açıklamada "Rus tarafı, Perşembe günü yapılması planlanan müzakerelere hazırlıklarını sürdürüyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul’a şahsen gitmeye hazır olduğunu belirtti ve Putin’i de aynı şekilde davranmaya çağırdı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Salı günü gazetecilerin sorularını yanıtlarken Trump 'İstanbul görüşmeleri hafife alınmamalı' açıklamasıyla çelişerek görüşmeleri küçümsedi.

Peskov, İstanbul’da bu hafta yapılması beklenen Rusya-Ukrayna doğrudan görüşmelerinin “hala mümkün olduğunu" söylemekle yetindi.

Peskov, Rus heyetinin kimlerden oluşacağı ve başında kimin yer alacağı konusunda “Başkan Putin uygun gördüğü anda duyuracağız” demekle yetindi.

Öte yandan, Keith Kellog ve Steve Witkoff, İstanbul’a gideceklerini açıklarken Türkiye’deki görüşmelerin formatının henüz netleşmediğini belirttiler. Kellog ve Witkoff'un varlığı, Trump'ın gelmeyeceği izlenimini yarattı.

Zelenski ise “Türkiye’deki bu görüşmede Başkan Trump’ın da bizimle birlikte olmasını tüm Ukrayna takdir eder. Bu doğru bir fikir. Çok şeyi değiştirebiliriz” diyerek Trump'ı İstanbul'a davet etti. Trump ise bu çağrıya “Gerçekten gitmeyi düşünüyorum” yanıtını verdi.

GÖRÜŞMELERDEN ÖNCE ATEŞKES YOK

Zelenski, görüşmelerin başlamasından önce 30 günlük bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirtiyor. Washington ve Avrupa ülkeleri bu fikre destek verirken Kremlin bu öneriyi şimdiden reddetti.

Moskova, böyle bir sürenin Ukrayna güçleri tarafından cephede toparlanmak ve silahlanmak için kullanılacağından endişe ettiklerini belirtti

Peskov ayrıca “Batı Avrupa tamamen Ukrayna'nın tarafında. Tarafsız bir yaklaşım sergilediği söylenemez. Dengeli bir tutumu yok, savaş yanlısı ve çatışmaların devamını hedefliyor. Bu tutum, örneğin Moskova ya da Washington’un sergilediği yaklaşımla ciddi biçimde çelişiyor” dedi.

Bu esnada Rusya ordusu, Ukrayna'da hat boyunca şehirleri ve enerji üretim tesislerini füzeler ve İHA'larla vurmaya devam etti.