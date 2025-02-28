Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donald Trump’ın yeni yönetimiyle kurulan ilk temasların umut verici olduğunu söyledi. İstanbul'da gerçekleşen Rusya - ABD görüşmesinin son derece olumlu gerçekleştiğini belirtti.

Görüşmeler, sadece diplomatların çalışma koşullarıyla ilgili olduğu belirtilse de iki ülkenin daha geniş çaplı ilişkileri yeniden kurmayı ne kadar istediği gözler önüne serildi.

Trump yönetimi, Moskova ile temas kurma konusunda hızlı hareket etti. Bu adım, Ukrayna - Rusya savaşını bitirmeyi amaçlayan barış masasına alınmayan Ukrayna ve AB'yi endişelendirdi.

YENİ GÖRÜŞMELER 'UMUT VERİCİ'

Putin, ABD ile ilişkilerin yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirterek hızlı bir anlaşma beklentisinin gerçekçi olmadığını belirtti.

Perşembe günü FSB yetkililerine yaptığı konuşmada Putin, “Yeni Amerikan yönetimiyle ilk temaslar belirli umutlar doğurdu” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İstanbul’daki toplantının güven inşa etmeyi ve ikili ilişkilerdeki “sürtünme yaratan unsurları” ortadan kaldırmayı amaçlayan bir dizi görüşmenin ilki olduğunu ifade etti. ABD ise görüşmeleri yapıcı olarak nitelendirdi.

TRUMP'IN RUSYA ÇABALARI MEYVE VERECEK Mİ?

Trump, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın hızlı bir şekilde sona erdirileceğini vadetti. Şubat ayının başında Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ardından Suudi Arabistan’da üst düzey bir diplomatik toplantı yapıldı. İstanbul’daki görüşmeler, ABD Başkonsolosunun korunaklı konutunda gerçekleşti.

Rusya’nın devlet haber ajansı TASS, görüşmelerin basına açıklama yapılmadan sona erdiğini bildirdi.

Biden yönetimi döneminde Rusya ile ilişkiler “sıfırın altı” olarak tanımlanmıştı. Biden, Ukrayna’ya silah ve mali yardım sağlamış, Rusya’ya 2022’deki işgali nedeniyle yaptırımlar uygulamıştı.