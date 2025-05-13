İstanbul'da 23 Nisan'da en büyükleri 5.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından tedirginlik sürerken İstanbullu bugün de güne depremle uyandı.

Marmara Denizi, Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Depremin ardından gözler yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e çevrildi. Görür, "Bu sabah KAF’ın Kumburgaz Fay zonunda 13,6 km derinde 4,1 deprem oldu. Bu zonda stres alanl değişimleri devam ediyor." dedi.

"AFAD ve KANDİLLİ ARTIK UZLAŞSIN"

Görür gibi depreme dair değerlendirmede bulunan bir diğer isim de geçtiğimiz günlerde beyin kanaması ve inme riski geçiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan oldu.

Ercan sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde gerçekleşen deprem için, "Kumburgaz açıklarında 13 km odak derinliğinde 07.18’de olan M4,1lik deprem M6,2’nin artçısıdır. Kaygılanacak bir durum yoktur." değerlendirmesini yaptı.

Ercan bir de şu çağrıyı yaptı:

"Kandilli Gözlemevi ile AFAD yerfizikçileri bir an önce bir araya gelerek yerkabuğunun sarsım hız yapısı üzerine uzlaşıp, aynı kalıbı kullanmalıdır.

Yoksa, aynı ülkede, aynı deprem için iki ayrı saygın jeofizik gözlemevinince verilen deprem özelliklerinin birbirlerinden ayrı olması çağcıl jeofizik bilimine yakışmıyor."