İstanbul'un Güngören ilçesinde inşaat çalışması sırasında meydana gelen göçük, faciaya neden oluyordu. Temel kazısı yapılan alanda yaşanan çökme sonucu bir işçi toprak altında mahsur kaldı.

Olay, saat 17.40 sıralarında Merkez Mahallesi Gün Sokak'taki bir inşaat alanında meydana geldi. Temel kazma çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Bu sırada 50 yaşındaki işçi Mustafa Sekmen toprak altında kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucunda Mustafa Sekmen bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı işçi ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen işçi ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Sekmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.