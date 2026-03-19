Havacılık analiz devi Cirium’un yayımladığı "2025 Zamanında Performans Raporu"na göre, İstanbul Havalimanı (İGA) küresel ölçekte operasyonel başarı ve güvenilirlik alanında dünyanın en iyisi seçilerek "Platinum Winner" ödülüne layık görüldü.

Yılda 84 milyondan fazla yolcuya hizmet veren ve 330 destinasyona bağlantı sunan İGA, Nisan 2025’te hayata geçirdiği üçlü bağımsız pist operasyonuyla Avrupa'da bir ilki gerçekleştirerek kapasitesini saatte 148 uçuşa çıkarmıştı. Cirium, İstanbul'un devasa ölçekteki karmaşık operasyonları yüksek istikrar ve kontrolle yönetme kabiliyetine dikkat çekti.

HAVAYOLUNDA İSE KATARLI ŞİRKET ZİRVEDE

Havayolu tarafında ise yılın en başarılı ismi Qatar Airways oldu. Skytrax tarafından da dünyanın en iyisi seçilen şirket, yaklaşık 200 bin uçuşta sergilediği yüzde 84,42’lik dakiklik oranıyla havayolu kategorisinde "Platinum Winner" ödülünü göğüsledi.

Küresel çapta dakiklik oranlarına bakıldığında, Meksikalı Aeroméxico yüzde 90,02 ile zirvedeki yerini korurken; Avrupa’da Iberia Express, Kuzey Amerika’da ise Delta Air Lines kendi bölgelerinin lideri oldu.

DAKİKLİK SIRASINDA İSTANBUL 19. SIRADA

Raporda, 2025 yılında dünya genelinde 38,9 milyon uçuşun yapıldığı ve jeopolitik kısıtlamaların operasyonları zorlaştırdığı vurgulandı. Sadece dakiklik oranına göre yapılan havalimanı sıralamasında Şili’deki Santiago Arturo Merino Benitez Havalimanı büyük ölçekli kategoride birinci olurken, İstanbul Havalimanı yüzde 80,72’lik dakiklik performansıyla genel klasmanda 19. sırada yer aldı.

Ancak Cirium, "Platinum" ödülünün sadece zamanlamaya değil, aksaklık sonrası toparlanma kapasitesi ve program uyumu gibi çok boyutlu kriterlere göre verildiğinin altını çizdi. Ödül alan havacılık devleri şu şekilde;

HAVALİMANLARI

Platinum Winner: İstanbul Havalimanı

Büyük: Santiago Arturo Merino Benitez Uluslararası Havalimanı

Orta: Panama City Tocumen Uluslararası Havalimanı

Küçük: Guayaquil Jose Joaquin de Olmedo Uluslararası Havalimanı

HAVAYOLLARI

Platinum Winner: Qatar Airways

Küresel lider: Aeroméxico

Asya-Pasifik: Philippine Airlines

Kuzey Amerika: Delta Air Lines

Avrupa: Iberia Express

Orta Doğu ve Afrika: FlySafair

En çok gelişim gösteren: Virgin Atlantic