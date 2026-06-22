Olay, 13 Haziran’da Göktürk’te meydana geldi. İstanbul Havalimanı’na gitmekte olan VIP minibüs, içinde silahlı kişilerin bulunduğu 3 otomobil tarafından durduruldu. Minibüsteki, aralarında turistlerin de bulunduğu 11 kişinin para, cep telefonu ve ziynet eşyaları gasp edildi. Minibüsün, Fatih’ten aldığı otel misafirlerini havalimanına götürdüğü öğrenildi. Şüpheliler Bursa’da yakalandı Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri incelendi, şüphelilerin kullandığı araçların plakaları tespit edildi. Gasp edilen ziynet eşyalarını bozdurarak külçe gümüş ve pırlanta aldıkları belirlenen şüphelilerin Bursa’ya kaçtığı saptandı. Düzenlenen operasyonla 11 şüpheli yakalandı. Şoförün azmettirdiği iddiası Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan şüphelilerin beyanları doğrultusunda, olay sırasında minibüsü kullanan şoför de gözaltına alındı. Şoförün kumar borçları nedeniyle olayı arkadaşlarına azmettirdiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8’i tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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