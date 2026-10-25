İstanbul Havalimanı Narkokim Kısım Amirliği ekipleri, 24 Ekim’de yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Kamboçya’nın Punom Pen kentinden Güney Kore’nin Seul kentine, ardından İstanbul’a gelen İspanya pasaportlu L.F.C.’yi şüpheli buldu. Yolcunun bagajında yapılan kontrollerde brüt ağırlığı 25 kilo 520 gram olan esrar ele geçirildi. L.F.C. gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucuyu teslim alacak kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, uyuşturucuyu teslim alacağı belirlenen B.İ., Bayrampaşa’da maddeyi teslim almak üzere geldiği sırada suçüstü yakalandı. Ele geçirilen 25 kilo 520 gram esrarın yaklaşık piyasa değerinin 30 milyon 624 bin lira olduğu belirtildi. Olayla bağlantılı iki şüphelinin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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