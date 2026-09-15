Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyonun ilk ayağı, 13 Eylül’de Cancun-İstanbul seferiyle Türkiye’ye gelen bir yolcunun risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında değerlendirilmesiyle başladı.

Yolcunun kabin bagajında yapılan aramada, 23 paket içerisinde toplam 26 kilo 340 gram ağırlığında kokain olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz madde ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza ekipleri, olayın bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla Varış Öncesi Yolcu ve Kapalı Devre Televizyon sistemleri üzerinden kapsamlı inceleme başlattı.

UYUŞTURUCU DOLU VALİZ OTELE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelilerden birinin yanında bulunan kabin valizini İstanbul’da konaklayan başka bir kişiye teslim ettiği belirlendi.

Valizi teslim alan şüphelinin kaldığı otel ekipler tarafından takibe alındı. Odaya düzenlenen aramada 25 kilo 160 gram daha kokain olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Böylece iki ayrı kabin bagajı üzerinden gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

ŞÜPHELİ PİLOT KIYAFETİYLE KAÇTI

Soruşturmanın devamında şüphelilerden birinin İstanbul Havalimanı’ndan pilot kıyafetiyle ayrıldığı tespit edildi.

Yapılan takip sonucunda bu kişinin yurt dışına çıktığı belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli için uluslararası kırmızı bülten (Red Notice) çıkarılması amacıyla adli süreç başlatıldı.

KAPIKULE'DE YAKALANDI

Firari şüphelilerden bir diğerinin ise demir yoluyla Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin ilgili kurumlarla koordineli çalışması sonucu şüpheli, 15 Eylül’de Kapıkule Sınır Kapısı’nda yakalandı.

Operasyon kapsamında toplam 3 şüpheli yakalanırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir diğer şüpheli için kırmızı bülten süreci başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, ele geçirilen 51 kilo 500 gram kokainin yaklaşık piyasa değerinin 206 milyon TL olduğunu açıkladı.