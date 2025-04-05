Ticaret Bakanlığı, "Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NARKOKİM Ekipleri’nin İstanbul Havalimanı-Kargo-Eşya bölümünde düzenlediği operasyonda 455,2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NARKOKİM Ekipleri’nin İstanbul Havalimanı-Kargo-Eşya bölümünde düzenlediği operasyonda 455,2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir."  denildi. 

AYRINTILAR GELİYOR...