Ticaret Bakanlığı, "Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NARKOKİM Ekipleri’nin İstanbul Havalimanı-Kargo-Eşya bölümünde düzenlediği operasyonda 455,2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi." açıklamasını yaptı.
Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NARKOKİM Ekipleri’nin İstanbul Havalimanı-Kargo-Eşya bölümünde düzenlediği operasyonda 455,2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir." denildi.
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