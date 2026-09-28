Uluslararası havacılık dünyasında sarsıntı yaratan olay, İstanbul Havalimanı’nda yaşandı. İran merkezli Caspian Airlines’a ait sefer hazırlıklarını tamamlayan yolcu uçağı, kule kararıyla durduruldu. Airporthaber'de yer alan habere göre, kalkışa dakikalar kala devreye giren icra memurları ve polis ekipleri, mahkeme kararını tebliğ ederek uçağı bağladı.

3 MİLYON EUROLUK DEV ALACAK KRİZİ

Krize yol açan hukuki sürecin arkasında, havacılık sektöründe temsil ve gözetim hizmeti sunan ACM Temsil Gözetim firmasının başvurusu yer alıyor. Caspian Airlines’tan yaklaşık 3 milyon euro tutarındaki alacağını tahsil edemediğini belirten firma, yargıya başvurdu. Mahkemenin firma lehine karar vermesiyle birlikte, İranlı şirketin EP-KPB kuyruk tescilli uçağı için düğmeye basıldı.

YOLCULAR TEK TEK UÇAKTAN İNDİRİLDİ

İçerideki tüm yolcuların yerleştiği, bagajların yüklendiği ve kalkış onayının beklendiği esnada uygulanan icra işlemi, uçak içerisinde büyük şaşkınlık yarattı. İcra kararının tebliğ edilmesiyle birlikte uçağın havalanması engellendi. Uçaktaki yolcular ve kabin ekibi görevliler eşliğinde tahliye edilerek yeniden havalimanı terminaline alındı.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Yolcuların mağduriyetini gidermek adına alternatif uçuş planlamaları için çalışma başlatılırken, uçağın havalimanındaki bekleyişi sürüyor. Taraflar arasında 3 milyon euroluk borcun ödenmesine veya alacağın teminat altına alınmasına yönelik hukuki görüşmeler devam ediyor. Şirketlerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, uçağın akıbetini mahkemeden çıkacak kararlar belirleyecek.