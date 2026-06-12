9 Haziran Salı günü İstanbul Havalimanı'nda, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerinin risk analizi çalışmaları kapsamında yurt dışından gelen İspanya pasaportlu bir yolcu takibe alındı.
Bagaj bandında tespit edilen yolcu, detaylı arama yapılmak üzere Gümrük Muhafaza birimine götürüldü. Şüphelinin valizinde X-Ray cihazıyla yapılan incelemede, poşetler içerisine konulmuş 22 kilo 500 gram esrar bulundu.
Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon 300 bin lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınan İspanyol yolcu, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.