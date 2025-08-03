İstanbul Havalimanı’nda hizmet veren uyku kapsülleri, sosyal medyada yapılan bir paylaşımın ardından yeniden gündeme geldi. Bir turistin uyku kapsülünde geçirdiği anları paylaşması, fiyat tartışmalarını da beraberinde getirdi.

SAATLİK ÜCRETİ 12 EURO

2018 yılında açılan ve Avrupa’nın en büyük havalimanlarından biri olarak gösterilen İstanbul Havalimanı, yolcularına sunduğu farklı hizmetlerle dikkat çekiyor. Uzun süreli uçuş beklemelerinde dinlenmek isteyen yolcular için havalimanında özel uyku kapsülleri bulunuyor.

Saatlik ücreti 12 euro (yaklaşık 560 TL) olan bu kapsüller, hem yerli hem de yabancı yolcular tarafından kullanılıyor.

Sosyal medyada paylaşılan son videoda, bir turistin kapsülde 2 saat geçirdiği ve bu anları kayıt altına aldığı görüldü. Video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve kullanıcıların ilgisini çekti.

X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaşılan görüntülere çok sayıda yorum geldi. Kimi kullanıcılar fiyatın yüksek olduğunu dile getirirken, kimileri de “Uzun beklemelerde iyi bir seçenek” yorumunda bulundu. Bazı kullanıcılar ise “560 TL’ye uyumak mantıklı mı?” diyerek eleştirilerini paylaştı.

UYKU KAPSÜLÜ ÜCRETLERİ

İstanbul Havalimanı'nda bulunan uyku kapsülü fiyatları dudak uçuklatırken ayrıca ek hizmetlerdende ücret tahsil ediliyor. İşte fiyatlar;

07:00 – 19:00 arası: 12 Euro/saat

19:00 – 07:00 arası: 17 Euro/saat

Ek Hizmetler:

Battaniye, yastık, yastık kılıfı: 5 Euro

Ortopedik uyku kiti: 7 Euro