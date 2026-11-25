Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan son Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu, Türkiye'nin küresel havacılıktaki lider konumunu bir kez daha tescilledi.

16-22 Kasım 2026 dönemini kapsayan hava trafik istatistiklerine göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1379 uçuş gerçekleştirerek Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını kimseye bırakmadı.

Avrupa semalarındaki yoğunluk sıralamasında zirveye yerleşen İstanbul Havalimanı'nı günlük 1291 uçuşla İspanya'nın başkenti Madrid'deki Barajas Havalimanı takip ederken, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı 1249 uçuşla üçüncü sırada yer aldı.

Listenin devamında günlük 1246 uçuşla Hollanda'nın Amsterdam Schiphol, 1226 uçuşla Fransa'nın Paris Charles de Gaulle ve 1088 uçuşla Almanya'nın Frankfurt havalimanları sıralandı.

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki küresel kapısı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da söz konusu dönemde sergilediği yüksek performansla ilk 10'daki yerini sağlamlaştırdı. Günlük ortalama 778 uçuşa ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı olarak kayıtlara geçti ve Türkiye'yi listede iki dev merkezle birden temsil etti.