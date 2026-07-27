İstanbul Havalimanı bağlantı yolunda, İstanbul Havalimanı istikametine seyir halinde kaza meydana geldi. RadyoTrafik'in aktardığına göre, kazada hafriyat kamyonu orta bariyerlere devrilirken, çarpmanın etkisiyle bariyerlerde hasar oluştu. Kazada bir otomobil de takla attı. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.