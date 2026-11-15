İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği operasyonda, konserve kutularına gizlenmiş toplam 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Operasyonda Tunus uyruklu Najla Ben Abdallah ve Montassar Mosbehı yakalandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararının ardından yapılan incelemede kutuların içindeki esrar bulundu. Şüpheliler hakkında gözaltı, üzerlerinde bulunan para ve telefonlar için ise el koyma ve inceleme kararı verilerek yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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