İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakent için haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Yayımlanan verilere göre, kentte etkili olan ılık hava dalgası yerini sert sıcaklık düşüşlerine ve kuvvetli yağışlara bırakıyor.

SICAKLIKLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ SERT DÜŞECEK

AKOM tarafından yapılan açıklamada, cuma gününe kadar aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı belirtildi. Mevcut durumda öğle saatlerinde 20 derece seviyelerinde ölçülen hava sıcaklıklarının, Çarşamba (yarın) gününden itibaren azalarak 12-14 derece aralığına ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği öngörülüyor.

Salı günü rüzgarın gündoğusundan hafif, akşam saatlerinde ise sertleşerek 10 ila 30 km/s hızla eseceği, nem oranının yüzde 65 ile 95 arasında değişeceği ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu kaydedildi. Salı günü akşam saatlerinde gök gürültülü sağanakla birlikte metrekareye 10 ila 25 kg yağış düşmesi bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Yayımlanan haftalık tahmin verilerine göre:

4 Kasım Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en düşük 12, en yüksek 15 derece. Metrekareye 15 ila 35 kg arası yağış bekleniyor.

5 Kasım Perşembe: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu, sıcaklık 9 ile 13 derece arasında seyredecek. Yağış miktarı 2 ila 5 kg civarında olacak.

6 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu, sıcaklık 8 ile 12 derece, yağış beklenmiyor.

7 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 8, en yüksek 13 derece, yağış beklenmiyor.

8 Kasım Pazar: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 7 ile 14 derece arasında.

9 Kasım Pazartesi: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 7 ile 15 derece seviyelerinde.

Yetkililer, Çarşamba günü beklenen kuvvetli sağanak ve ani sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşların olası su baskınları, ulaşımda aksamalar ve ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmalarını istedi.