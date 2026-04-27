İstanbul'da güneşli hava durumu bir süre daha etkili olacak. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, güneşli havanın hafta sonuna kadar 5 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
SICAKLIK YARIN 7 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
İstanbul'da yarın rüzgarın poyraz yönünden esmesi öngörülüyor. Rüzgarın yön değiştirmesine bağlı olarak hava sıcaklıklarının bugüne kıyasla 6-7 derece birden düşeceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONU YAĞIŞ GELİYOR
Güneşli günlerin ardından hafta sonu itibarıyla bölgede yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. 1-3 Mayıs tarihleri arasında Balkanlar üzerinden yuvaya yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının giriş yapacağı öngörülüyor.
KAR BİLE YAĞABİLİR
Balkanlar üzerinden gelecek bu soğuk hava dalgasının etkisiyle bazı yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Bu kapsamda sıcaklık düşüşleriyle birlikte Kocaeli'deki Kartepe ve Bursa'daki Uludağ'da kar yağışının etkili olabileceği belirtiliyor.