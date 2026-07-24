AKOM tarafından paylaşılan son meteorolojik verilere göre, megakent İstanbul'da cumartesi gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün 29 dereceyi gören termometrelerin, yarın 21 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi. Sıcaklıklardaki 8 derecelik düşüşle birlikte kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkisini göstereceği belirtildi.
İSTANBUL'DA YEDİ İLÇE İÇİN ALARM
AKOM'un uyarısında yedi ilçe yer aldı. Karadeniz'e kıyısı olan Eyüp, Sarıyer ve Beykoz ile kentin doğusunda yer alan Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'daki yağışların çok kuvvetli şekilde görülebileceği belirtildi.
AÇıklamada "Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor." denildi.
AKOM'un açıklamasında sağanak yağışın cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.
UYARILAR TURUNCUYA DÖNDÜ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen sağanak nedeniyle 22 şehirde sarı kodlu alarm verdi.
Yarın için 13 şehire ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Turuncu kodlu uyarı "tehlikeli" olarak nitelendirilen hava olayları için yapılıyor.
Sarı kodlu uyarı yapılan şehirler: İstanbul, Ankara, Adana, Bilecik, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Karabük, Osmaniye, Yalova, Kırkkale, Yozgat, Tekirdağ, Niğde, Konya, Kırşehir, Hatay, Çanakkale, Balıkesir.
Turuncu kodlu uyarı yapılan şehirler: Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Sinop, Samsun, Tokat, Zonguldak, Bartın, Düzce.
YAĞIŞ PAZAR GÜNÜ DE DEVAM EDECEK
Haftanın son gününde de yağışlı hava dalgası İstanbul üzerinde etkisini sürdürmeye devam edecek. AKOM'un haftalık tahmini verilerine göre, pazar günü kent genelinde aralıklı sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.
Yağışın şiddetini bir miktar azaltacağı pazar gününde metrekareye 1 ila 5 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edilirken, hava sıcaklığının ise 22 derece civarında seredeceği ifade edildi.