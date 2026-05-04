Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) değerlendirmelerine göre, yurdu etkisi altına alan kış şartları iki gün daha devam edecek. Yapılan tahminler doğrultusunda 29 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Muğla, Bartın, Uşak, Sakarya, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de kuvvetli sağanak ile birlikte belirli bölgelerde kar yağışı beklendiği bildirildi.
Adana, Balıkesir, Hatay, Mersin, Kocaeli, Manisa, Kahramanmaraş, Batman, Yalova ve Osmaniye için ise sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış öngörülüyor. Özellikle Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde beklenen çok kuvvetli sağanak nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIKLAR ARTACAK
Bugün hava sıcaklıklarının kıyı Ege ve Marmara'da 2-4 derece artacağı, iç kesimlerde ise 2-4 derece azalacağı kaydedildi. MGM tahminlerine göre soğuk hava dalgası yarından itibaren kademeli olarak yurdu terk edecek. Batı kesimlerden başlayarak yükselecek olan hava sıcaklıklarının, çarşamba günü itibarıyla Ankara ve İstanbul'da 20 dereceyi, İzmir ve Muğla'da ise 24-26 dereceleri bulması bekleniyor.