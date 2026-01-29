İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve birçok il için yaptığı kar uyarısına ilişkin tahminini güncelledi. Hava sıcaklıklarının halen yüksek seviyelerde seyrettiğini belirten Şen, kar yağışı ihtimalinin azaldığını ifade etti.

Türkiye genelinde etkisini sürdüren dondurucu soğuk hava dalgası, birçok kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü onlarca ilde kuvvetli kar yağışı görülürken, binlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, pek çok bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul’da da etkili olan kar yağışı ise son günlerde yerini yer yer sağanak yağmura ve parçalı bulutlu havaya bıraktı.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, 27 Ocak’ta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Anadolu’nun birçok kentinde kar yağışının yeniden görülebileceğini açıklamıştı.

Son bir haftadır Akdeniz kaynaklı hava sistemlerinin etkili olduğunu ve lodosun hissedildiğini belirten Şen, hafta sonu itibarıyla sistemlerin kuzeyden gelmeye başlayacağını, bu durumun İstanbul dahil Marmara ve Anadolu genelinde kar ihtimalini artırabileceğini söylemişti.

Şen, bugün yaptığı değerlendirmede ise üst seviyelerdeki sıcaklık değerleri nedeniyle kar yağışı ihtimalinin zayıfladığını dile getirdi.

Pazar ve pazartesi günleri Trakya’da kar yağışının daha yoğun beklendiğini ifade eden Şen, "İstanbul'da kapıya kadar geliyor ama içeri girmiyor" sözleriyle durumu özetledi.

Meteoroloji uzmanı Şen, sosyal medya paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

- Pazartesi, salı, İstanbul'a kar olasılığı çok düşük. Yukarı seviyelerde sıcaklık hala yüksek bu da kar olasılığını İstanbul'da engelliyor. Pazar, pazartesi Trakya'da kar yoğun görünüyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın yükseklerinde. İstanbul'da kapıya kadar geliyor ama içeri girmiyor. Diğer tahminlere dikkat etmeyin.

- Bundan 2-3 gün önce kar olasılığı vardı. İstanbul'da ama bugün o olasılık iyice azaldı. Cumartesi tekrar değerlendiririz. Hafta sonu sıcaklık 8 C ye kadar düşer.