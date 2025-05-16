İstanbul'da deprem öncesine hazırlık olduğu kadar deprem sonrası durum da korkutuyor. İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, yaşanacak şiddetli deprem sonrasında nasıl müdahale edileceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak İstanbul'da deprem sonrası afet yardım ekipleri içerisinde en önemli görevi gören İtfaiye Teşkilatının kritik seviyede yetersiz olduğunu söyledi.

Gazete Oksijen'e konuşan Remzi Albayrak, olası bir İstanbul depreminde ilk 2-3 gün müdahale yapılamayacağını vurguladı.

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları için uluslararası usullere göre her 1 milyon kişiye 1000 itfaiyeci düşmesi gerekir diyen Albayrak, u hesapla 20 milyonluk İstanbul’da en az 20 bin itfaiyeci olması gerekirken, İstanbul İtfaiyesi’nde şu an sadece 4 bin 470 personel görev yapıyor." dedi.

"İSTANBUL İTFAİYESİ'NDE PERSONEL SAYISI YETERSİZ"

"4 bin 470 personelimiz var, ancak aktif sahada çalışan sayısı 3 bin 300’ü geçmiyor" diyen Albayrak, yangınlara eş zamanlı müdahale edebilecek ekip sayısının 1100 civarında olduğunu belirtti.

"İLK ÜÇ GÜN MÜDAHALE EDEMEYİZ"

Var olan koşullar içerisinde yaşanacak bir depremin ardından oluşacak durumla ilgili de yorumlar yapan Albayrak, İstanbul depremine ilişkin hazırlıklar kapsamında planların yapıldığını ancak personelin doğrudan etkileneceğine dikkat çekti. Albayrak, "Personelimiz de depremi yaşayacak. Birçoğu dayanıksız binalarda oturuyor. Enkaz altında kalanlar olacak. Ailelerini kaybedenler olacak. Bu nedenle büyük bir depremde ilk 2-3 gün müdahale edemeyeceğimizi biliyoruz. 6 Şubat depremi bize bunu açıkça öğretti" açıklamasında bulundu.