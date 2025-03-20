İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) dün sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlendi...

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Kent Uzlaşısı" kapsamımda terör ve yolsuzluk iddiasıyla iki soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı.

İmamoğlu ve diğer isimler bugün ifade vermeye başlayacak.

Cumartesi akşam saatlerinde ise İmamoğlu ve gözaltındaki isimlerin adliye sevk edilmesi bekleniyor.

Geceden itibaren pazar sabahına kadar savcılık tarafından ifadeleri alınacak.

Pazar günü ise tutuklanma talebiyle Asliye Mahkemesi’ne sevk edilecekler.

CHP’nin önseçim yaptığı 23 Mart Pazar günü ise İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verilmesini bekliyorum.

O tarihe kadar aksi bir gelişme yaşanmazsa Pazar günü tutuklanacak.

Şu anda gözaltı süreci İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu yürütüyor.

Ayrıca teröre suçlara bakan büronun da farklı bir hazırlığı var. Burada hazırlanan dosyada ‘terörle iltisak’ iddiası yer alıyor.

Bu iddiayla İmamoğlu’nun açığa alınması ve yerine İstanbul Valisi Davut Gül’ün kayyum olarak atanacağı ifade ediliyor.