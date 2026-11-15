Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için 15 Kasım 2026 Pazar gününe ait hava durumu verilerini ve haftalık tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. İstanbulluları yeni haftada parçalı bulutlu bir gökyüzü, yer yer sağanak yağış geçişleri ve hafta ortasında etkisini artıracak şiddetli lodos bekliyor.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM'un 15 Kasım Pazar verilerine göre kentte yağış beklenmiyor. Gün içinde sıcaklıklar sabah 10°C, öğle saatlerinde 14°C, akşam 11°C ve gece 7°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranının %60 ile %80 aralığında seyredeceği megakentte rüzgar, poyrazdan sert ve aralıklarla kuvvetlice (15-45 km/sa) esiyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 16°C olarak ölçüldü.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT: ŞİDDETLİ LODOS VE SICAKLIK ARTIŞI

Raporun "Dikkat" bölümünde, hafta ortası için kritik uyarılara yer verildi. Çarşamba günü itibarıyla rüzgarın güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetlenerek, aralıklarla 40-75 km/s hıza ulaşıp fırtına şiddetinde eseceği öngörülüyor. Fırtınayla birlikte sıcaklıkların hızla artış göstereceği ve 18-20°C aralığına kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'un Haftalık Hava Tahmin Raporu AKOM'un yayımladığı rapora göre yeni haftada salı, perşembe ve cumartesi günleri için sağanak yağış beklentisi bulunuyor. Haftalık detaylı hava durumu tahmini şu şekilde sıralandı:

16 Kasım Pazartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 9°C ile 15°C arasında. Yağış beklenmiyor.

17 Kasım Salı: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Sıcaklık 12°C ile 16°C arasında. Metrekareye 10-25 kg arası yağış bekleniyor.

18 Kasım Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu, rüzgarlı. Sıcaklık 12°C ile 18°C arasında. Yağış beklenmiyor.

19 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu, rüzgarlı. Sıcaklık 12°C ile 19°C arasında. Metrekareye 2-5 kg arası yağış bekleniyor.

20 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu, rüzgarlı. Sıcaklık 13°C ile 20°C arasında. Yağış beklenmiyor.

21 Kasım Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Sıcaklık 12°C ile 18°C arasında. Metrekareye 5-12 kg arası yağış bekleniyor.