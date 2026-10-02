Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) üst üste uyarılarda bulundu. Dün gece saatlerinde Kırklareli'nin doğusu ile Tekirdağ'ın kuzeyinde başlayan yağış kütlelerinin, bugün İstanbul ve Kocaeli genelinde şiddetini artırması öngörülüyor.

AKOM'DAN CUMA ALARMI

AKOM tarafından paylaşılan son verilere göre, İstanbul'da bugün aralıklarla görülen yağışlar akşam saatlerinden itibaren il genelinde etkisini artıracak. Gün boyu fırtına şiddetindeki rüzgarla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

BÖLGE GENELİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi de yağışların İstanbul'un yanı sıra Kocaeli'nin batısında, Kırklareli'nin doğu ilçelerinde ve Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağını açıkladı.

Yetkililer; şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, fırtına kaynaklı olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemle vurguladı.