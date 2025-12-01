İstanbul’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından başlayan yağışlar, kentte kar beklentisini artırdı. Aralık ayına yaklaşırken, “İstanbul’a kar ne zaman gelecek?” sorusu yeniden gündeme geldi.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul’da kar yağışı ihtimali aralık ayında düşük. Kutuplardan sarkacak soğuk hava dalgasının Türkiye’nin batı bölgelerine ancak ocak ayının ortası veya ikinci yarısından itibaren ulaşması bekleniyor. Bu nedenle kentte aralık ayı boyunca daha ılıman bir hava öngörülüyor.

OCAK AYINDA KIŞI YAŞAYACAĞIZ

Bu sene İstanbul’da kar büyük ihtimalle ocak ayının ikinci yarısı gibi gelecek. Aralık ayı İstanbul için ılık geçecek. Batı bölgelerinde kar ihtimali zayıf ancak Anadolu’nun yüksek kesimlerinde aralığın ikinci yarısında kar yağışı görülebilir.

İSTANBUL’DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Kentte yağışların hafta boyunca aralıklarla etkili olması, yağmurun ise pazartesi gününe kadar bölgede devam etmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor.