İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı son raporla İstanbulluları ani hava değişimine karşı uyardı. Haftaya 19°C'yi bulan güneşli bir bahar havasıyla başlansa da megakent, çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek.
SICAKLIKLAR KIŞ DEĞERLERİNE GERİLEYECEK
AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, beklenen hava sisteminin 5-6 gün boyunca İstanbul'u terk etmeyeceği öngörülüyor. Halihazırda 17-19°C aralığında seyreden hava sıcaklıklarının gün geçtikçe azalarak cuma gününe kadar 10°C'lerin altına inmesi ve tam kış değerlerine ulaşması bekleniyor.
YAĞMUR SALI AKŞAMI BAŞLAYACAK
Haftanın ilk gününde yağış beklenmeyen kentte, yağmur salı akşam saatlerinden itibaren (1-3 kg) yüzünü göstermeye başlayacak. Çarşamba gününden hafta sonunun sonuna kadar ise yağışların aralıklı ve sağanak şeklinde (3-12 kg arası) devam edeceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşları ani sıcaklık düşüşlerine ve yağışlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.