İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ege’nin batısı ve Batı Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunurken Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr beklendiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) da kentte yağışlı havanın önümüzdeki günlerde etkili olacağını bildirdi. AKOM’un tahminine göre İstanbul’da gün içinde sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak. Akşam 15, gece ise 13 dereceye düşecek.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul’da 29 Ekim Perşembe günü çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava bekleniyor. Sıcaklığın en düşük 13, en yüksek 17 derece olacağı tahmin ediliyor.

30 Ekim Cuma günü hafif yağmurun etkili olması beklenirken sıcaklığın 13-15 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor. Cumartesi günü çok bulutlu bir hava tahmin edilirken pazar günü parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.

2 Kasım Pazartesi ve 3 Kasım Salı günlerinde ise yeniden hafif yağmur tahmin ediliyor. AKOM, önümüzdeki 7 günlük süreçte İstanbul’da sıcaklıkların 13-16 derece arasında kalarak mevsim normallerinin altında seyredeceğini, aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli yağış görülebileceğini bildirdi.

EGE VE BATI AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege’nin batı kesimleri ile Batı Akdeniz’de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Muğla kıyılarında yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Uyarıda ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâr riskine dikkat çekildi. Kıyı kesimlerinde hortum oluşma ihtimaline karşı da tedbirli olunması istendi.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA BAZI İLLERDE YAĞIŞ ŞİDDETLENECEK

Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre Güneydoğu Anadolu’da etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 29 Ekim Perşembe sabahına kadar sürmesi bekleniyor.

Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş’ın doğusu ve Malatya’nın güneyinde metrekareye 21-50 kilogram yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

Adıyaman genelinde ise Şanlıurfa’nın kuzeyi ile Diyarbakır’ın kuzey ve batısında yağış miktarının 12 saatlik süreçte metrekareye 51-75 kilograma ulaşabileceği öngörülüyor.

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgâr ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

MARMARA VE KUZEY EGE’DE KUVVETLİ RÜZGÂR BEKLENİYOR

Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden esecek rüzgârın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. Hava sıcaklıklarının ise batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.