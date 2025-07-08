CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı "seçime hile" karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüpheli ifadeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor...

Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüphelinin ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği öğrenildi.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN İLK TEPKİ

Özgür Çelik, "Sabah aradılar ifadeye çağırdılar. Savcılıkta ifade vereceğimi söyledim. 'Biz size döneceğiz' dediler. Aradılar ancak cenazede olduğum için dönemedim. Şimdi Çağlayan Adliyesi'ne geçiyorum" diye konuştu.

Çelik, cenaze töreni çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "360 derecelik bir saldırı altında" olduğunu belirtti.

Çelik, bu durumun, "Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve başkanlarımızın tutuklanmasından, Genel Başkanımıza soruşturmalar açılmasından bağımsız olmadığını" vurguladı.

Çelik," Sabah aradılar ifadeye çağırdılar. Savcılıkta ifade vereceğimi söyledim. 'Biz size döneceğiz' dediler. Aradılar ancak cenazede olduğum için dönemedim. Şimdi Çağlayan Adliyesi'ne geçiyorum"

KARARI ŞEHİT CENAZESİNDE ÖĞRENDİ

Özgür Çelik, İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'nde Ahmet Gültekin'in cenaze törenine katılıyor. Törende İstanbul Valisi de yer alıyor...

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden ve 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl başkanı Özgür ÇELİK‘in de bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2025/53885 soruşturma numaralı dosya kapsamında, şüpheliler hakkında 08/07/2025 tarihinde ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gerekli talimatlar verilmiş olup, bu kapsamda soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.