İSTANBUL İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN TEBLİGAT

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğünce kesilmiş idari para cezası yaptırım kararları, adreslerinden ayrıldıktan ve yeni adreslerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmediğinden tebliğ edilememiştir.



Aşağıda özeti belirtilen idari para cezası yaptırım kararı ve diğer kararlar 7201 Sayılı tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.





SIRA NO

ADI SOYADI/FİRMA ADI

ADRESİ İLGİLİ KANUNUN MADDESİ CEZA MİKTARI

(TL) KARAR TARİH VE NO

YAPTIRIMI UYGULAYAN İDARE

1

Ayfer HAŞICI Beştelsiz Mahallesi Kamil Kamuran Yadigar Sokak No:24 İç Kapı No:4 Zeytinburnu/İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a)

92,32 TL



10.12.2025

Tarih ve 22373284 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 2 Dilek KARABULUT Çukurçayır Mah. İpekyolu Cad. C Blok No:52 İç Kapı No:42

Ortahisar/TRABZON 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 2.953,13 TL 24.10.2025 tarih ve 21636067 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 3 Mesut SALİK Fevzi Çakmak Mah. 2002. Sok. No:43 İç Kapı No:4 Bağcılar/İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 3.375,00 TL 20.10.2025 tarih ve 21521007 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şb. Müd. 4 Tanju OCAK Fatih Mah. Çanakkale Şehitleri Cad. Cem Sitesi B Blok No:10 İç Kapı No:7 Küçükçekmece/İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 123.960,90 TL 01.12.2025 tarih ve 22177047 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 5 Nuri ÖZYILMAZ Yıldırım Mah. Fırat Sokak No:15 İç Kapı No:3 Bayrampaşa/İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 3.524,06 TL 24.10.2025 tarih ve 21633193 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 6 Nafiye ŞAHİN Piripaşa Mah. Uğur Ulunç Sokak No:10 Beyoğlu/İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 26.878,39 TL 04.12.2025 tarih ve 22299986 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 7 Sibel SARI Veliköy Mah. Sanayi Bulvarı B3 Blok No:74 Çerkezköy/TEKİRDAĞ 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 307,74 TL 05.12.2025 tarih ve 22303457 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 8 Rahime Dilber METİN İnönü Mah. Maslak Çeşme Caddesi İnci Konakları No:66 Küçükçekmece/İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 92,32 TL 04.12.2025 tarih ve 22279451 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 9 Ferit ASTAM Halkalı Merkez Mahallesi 1. Karadut Sokak No:22-24 İç Kapı No:45

Küçükçekmece/İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 4.350,94 TL 17.12.2025 tarih ve 22485779 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 10 Fatma Merve GÜZEY Güvercintepe Mah.Akbulut Sok. No:89-90 İç Kapı No:12 Başakşehir/İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 1.143,03 TL 03.12.2025 tarih ve 22259292 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü

