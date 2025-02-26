İş insanı İnan Kıraç (87) ve Koç Holding’in eski muhasebe müdürü Emine Alangoya (75) evlenmişti. Ancak Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, babasının bu evliliğini iptal ettirmek için mahkemeye başvurmuştu.
Avukatları aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, İpek Kıraç, babasının akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten özel bir hastane raporunun usulsüz olduğuna dikkat çekerek evliliğin iptalini talep etti.
KIRAÇ, ADLİ TIP KURUMU'NDA
Mahkeme, İnan Kıraç’ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığını belirlemek için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. İnan Kıraç sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayeneden sonra konuyla ilgili rapor hazırlanması bekleniyor.