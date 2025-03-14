İlkbaharın gelişiyle birlikte leyleklerin göç yolculuğu yeniden başladı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, Sahraaltı Afrika’dan Avrupa’ya doğru yolculuk eden leylekler, İstanbul’un hava sahasını kullanarak göçlerini sürdürüyor. Mart ve Nisan aylarında kuzeye doğru ilerleyen leylek sürüleri, Eylül ve Ekim aylarında ise güney yönüne doğru hareket ediyor.

İstanbul’daki Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’ndan kalkan uçakların güvenli uçuş yapabilmesi için pilotlar ve hava trafik kontrolörleri arasında sıkı bir iletişim ve koordinasyon sağlanıyor. O konuşmalar da kayıtlara yansıyor.

O anlar kayıtlara şu şekilde yansıdı;

KULE: Bilgi olarak veriyorum, şu an yoğun leylek geçişleri var. 2-4 sol pistine line yaptıktan sonra solunda göreceksiniz. İniş kalkış hattında değiller, 1-2 dakikaya yaklaşırlar bilginiz olsun.

KULE: Çok yoğun bir leylek sürüsü var. Takip edebiliyor musunuz efendim

PİLOT: Evet takip edebiliyoruz. Geçiş yapacaklar galiba bekliyoruz.

PİLOT: Bir leylek sürüsü var 400'lü park pozisyonunda yaklaşma hattını çok etkilemiyor. Onların temizlenmesi gerekiyor. Bilgi amaçlı paylaşıyorum.

KULE: Anlaşıldı efendim teşekkür ederiz.

PİLOT: Pistin başında çöp mü var bilmiyorum. Bir halka çiziyorlar orada toplanmış haldeler. Yani şu anda bizim bulunduğumuz bölgeye pist başına doğru havadaki yoğunluklarını göreceksiniz.

KULE: Geçişteler şuan da teşekkürler.