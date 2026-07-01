T.C. İSTANBUL KADASTRO MAHKEMESİ

Esas no: 2021/381

Karar no: 2025/367

Mahkememizin gerekçeli kararında ismi geçen davacı Esin ACAR'a gerekçeli kararın ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz gerekçeli kararı ile;

1-Ana dosyada davacıların ve asli müdahilin davasının reddine, birleşen dosyalarda davacıların davasının REDDİNE,

2- Dava konusu İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Silahtarağa Mahallesi'nde bulunan kök parsel 369 ada 25 parsel sayılı taşınmazın kadastro tutanağında boş bırakılan malik hanesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına tespit ile tapuya tesciline, "şeklinde tebliğden itibaren 2 haftalık süre içeresinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş, Davalılar Hazine ve Vakıflar Müdürlüğü ile Davacı Toita Han ve Zeynep Işık vekilleri tarafından verilen dilekçeler ile hüküm istinaf edilmiştir. Mahkeme hükmünün ve istinaf dilekçelerinin yukarıda ismi geçen şahıslara ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilan yapıldığı günden başlayarak 7. gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 7201 Sayılı tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 09/06/2026

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