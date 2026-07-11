T.C.

İSTANBUL KADASTRO MAHKEMESİ

Sayı: 2015/30 Esas

Konu: Gazete İlamı

Mahkememizin 2015/30 E sayılı dosyasında ismi geçen Necibe Derin RHINEFIELD adına Dava dilekçesinin ve bilirkişi raporunun ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizin 2015/30 E sayılı dosya davacıları dava dilekçesinde özetle, dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesinde kain ve tapuda 2749 Ada, 4 taşınmaz üzerinde mevcut kayyumluk kararının kaldırılmasını müteakip, malik hanesi açık bulunan 4/6 hissenin hak sahiplerinin davacılar olduğunun tespiti ile, murisi evvellerinin kök tapu kaydındaki hisseleri doğrultusunda ve miras hisseleri oranında adlarına tapuya tescil kararı verilerek tapudaki boş bulunan malik hanesinin doldurulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Bilirkişi raporunda özetle, davacıların 1927 ada 13 parselin olduğu kadastro tutanağında isimleri geçen Haşim oğlu Ali Rıza, Salih kızı Vahide, Mehmet oğlu Murat, Hüseyin Hüsnü oğlu Ethem Sabri Salı ve Ahmet Kazım oğlu Hüseyin Ekrem Kıvılcım mirasçıları adına tespit yapılması yönündeki kanaati oluşmuştur.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Mahkememiz dosyasının duruşması 17/12/2026 tarihindedir.

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilan yapıldığı günden başlayarak 7. gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 7201 Sayılı tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 29.06.2026

#ilangovtr Basın no ILN02507150