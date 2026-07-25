İSTANBUL KADASTRO MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL KADASTRO MAHKEMESİ
Esas no: 2014/8
Karar no: 2025/135
Mahkememizin gerekçeli kararında ismi geçen Davlı Gonca Nezihe Geoghegan'a bozma ilamının ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.
Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2025/4267 E - 2026/245 K sayılı ilamı ile yukarıda numarası yazılı dosyadan verilen gerekçeli kararının bozulmasına, tebliğden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Bozma ilamının yukarıda ismi geçen şahısa ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilan yapıldığı günden başlayarak 7. gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 7201 Sayılı tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 16/07/2026
#ilangovtr Basın no ILN02516846