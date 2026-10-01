T.C. İSTANBUL KADASTRO MAHKEMESİ

Esas no: 2026/121

Karar no: 2026/157

Mahkememizin dosyasında davacı sıfatı ile bulunan Gonca Nezihe Geoghegan'a gerekçeli kararın ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz gerekçeli kararı ile;

"1- Davanın 6100 sayılı yasa m.114/1-c ve m.115 uyarınca görev yönünden usulden reddi ile mahkememizin görevsizliğine,

2-Karar kesinleştiğinde, talep halinde dosyanın görevli ve yetkili Gaziosmanpaşa Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine,

3-Karar kesinleştiğinde 2 hafta içinde mahkememize başvurularak dosyanın görevli ve yetkili Asliye Hukuk Nöbetçi Mahkemesine gönderilmesi talep edilmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına dair karar verilmesine," şeklinde kesin olmak üzere karar verilmiş olmakla, mahkeme hükmünün yukarıda ismi geçen davacıya ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesiuyarınca ilan yapıldığı günden başlayarak 7. gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 7201 Sayılı tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 22/10/2026

#ilangovtr Basın no ILN02578064