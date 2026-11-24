Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) değerlendirmelerine göre Türkiye, 30 Kasım’dan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Soğuk havanın gelecek haftanın ilk günlerinde yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, soğuk hava dalgasıyla birlikte Marmara’nın doğusunda, özellikle Bolu çevresinde kar yağışı görülebileceğini belirtti.

Kar yağışının 30 Kasım akşamından itibaren başlayarak 1, 2 ve 3 Aralık tarihlerinde etkili olması bekleniyor.

HANGİ BÖLGELERDE KAR VAR?

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Kütahya, Eskişehir ve Ankara’da kar yağışı bekleniyor.

Bursa, Balıkesir, Düzce ve Marmara’nın doğu kesimlerinde de karla karışık yağmur ve kar görülebileceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul’da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi beklenirken, mevcut tahminlere göre yakın vadede kar yağışı öngörülmüyor.

Adil Tek, İstanbul’da aralık ayı sonuna kadar kar ihtimalinin zayıf olduğunu belirterek, ocak ayında yaşanabilecek bir veya iki kuvvetli soğuk hava girişinde karın yerde tutabileceğini ifade etti.

Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da da kar yağışı beklenirken, Uludağ’da kar kalınlığının yarım metreyi aşabileceği öngörülüyor.