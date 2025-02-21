İstanbul'da geçtiğimiz haftadan itibaren uyarıları devam eden ve Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası tüm İstanbul'u teslim aldı.

Vatandaşlara kar yağışının bugün etkisini artıracağı ve hafta sonu şiddetini artıracağı uyarısı yapıldı.

İSTANBUL’DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, dün (20.01.2025) tarihinde, bugün (21.02.2025) İstanbul'da tüm okulların yarın tatil edildiğini belirtti.

Gül, "Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 21 Şubat 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" şeklinde konuştu.

ENGELLİ, GAZİ, HAMİLE PERSONELLERE DE İZİN

Kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli, gazi ve hamile personelin de bugün izinli olacağını söyleyen Vali Gül, hangi çalışanların idari izinli sayılacağını şöyle açıkladı:

"- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelimiz de idari izinli sayılacaktır.

- Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu, sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personelimizi kapsamamaktadır.

- 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteleri ve özel kurs niteliği taşıyan işletmeleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir."

MOTOSİKLET VE KURYELERE TRAFİK YASAĞI

Gece yarısından itibaren motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığını belirten Gül, şunları söyledi:

"Bu gece 24.00 itibarı ile her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır." dedi.

TÜM İLÇELERE SARI KOD

Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.

AKOM UYARDI, KAR 40 CM OLABİLİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede bugün görülecek hafif kar yağışının yarın etkisini daha da artıracağı ifade edildi.

Üç gün boyunca sürecek kuvvetli kar yağışının, pazartesi günü etkisini yitireceği, salı günü ise sabah saatlerinde İstanbul’da buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.

Bugün günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm

E-5 ile TEM arasında 10-30 cm

TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm

Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALDI

Kentte evden çalışma uyarılarının yapılması, motokurye yasağı, okulların tatil edilmesi nedeniyle trafikte gözle görülür bir azalma yaşandı.

Ortalama yüzde 70 düzeyini bulan kar yağışı 08:15 itibariyle yüzde 15 seviyesinde seyrediyor.