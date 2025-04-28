Ali Can POLAT

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyonla birlikte yeniden gündeme gelen Kanal İstanbul projesinde adım adım ilerleme kaydediliyor. Bu ilerlemelerden birisi de Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş-Başakşehir kesimi. İmamoğlu operasyonunda 19 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yolun şantiyesini ziyaret etmiş, yolu yapan saray müteahhidi Rönesans Holding sahibi Erman Ilıcak, Murat Kurum ve Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte poz vermişti. O günkü haberimizde ‘Hiçbir yere çıkmayan’ bu yolun ne için yapıldığı sorusunu sormuştuk. TOKİ’nin başlattığı 24 bin konutluk inşaat ile bu soru da cevap bulmuş oldu. Bu konutlar, Ilıcak’ın paralı yoluna müşteri yaratmış olacak.

500 BİN KİŞİ TAŞINACAK

Yol şantiyesinin yakınlarındaki köylerde yaşayan vatandaşlarla konuştuk ve bu yol inşasını sorduk. “Şu an bizim işimize yarar bu yol. Biz direkt Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlanırız. Ama bu kadar büyük bir yatırımı 200-300 haneli köyler için yapmazlar. Başka hesapları var” dedi.

O hesap TOKİ’nin bölgeye 24 bin konutluk inşaat başlatması ile ortaya çıktı. Bölgeye 170 bin kişilik nüfus taşımayı planlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, böylece Ilıcak ailesinin paralı otoyolu için de müşteri bulmuş olacak. Kanal İstanbul gerçekleşirse bölgeye en az 500 bin kişilik nüfusun yerleşeceği gerçeği düşünülünce, bu kadar yoğun bir nüfusun yaşadığı yeni bölgenin ilk otoyolunu Rönesans Holding işletecek. İktidara yakın şirketler olarak dünya çapında tanınan Cengiz, Kolin, Kalyon ve ICA gibi holdinglerin her birinin işlettiği paralı yollar bulunurken, bu kategoride olup da işlettiği paralı yolu bulunmayan tek holding Erman Ilıcak’ın sahibi olduğu Rönesans Holding’di. Kanal İstanbul projesi gündeme gelir gelmez iktidar, Rönesan’ın sahibi Ilıcak ailesini hatırladı ve Kanal güzergahındaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş Başakşehir kesimi Rönesans Holding’e verildi.

Yol ücretini en hızlı toplayan şirket olacak

45 kilometre uzunluğundaki otoyol projesi kapsamında 8 adet farklı seviyeli kavşak, 7 adet viyadük ve bir köprü inşa ediliyor. Otoyol, Yap İşlet Devret (YİD) modeli ve dört yıl öncesi fiyatlarıyla, yaklaşık 8 milyar TL’ye Rönesans şirketine ihale edildi. Şirketin sitesinde yer alan bilgilerde “En gelişmiş teknolojiye sahip ücret toplama sistemlerinin kullanıldığı projede, araçların gişelerden hızlı geçişi sağlanacak” ifadelerine yer verildi.

Dünyanın her yerinde ortaklıkları bulunuyor

Rönesans Holding’in çeşitli projelerde işbirliği yaptığı birçok yabancı ortağı da bulunuyor. Holding’in enerji alanındaki yatırımlarını yaptığı Rönesans Enerji şirketinin, Fransa Merkezli TotalEnergies ile ortaklığı bulunuyor. Uluslararası Finans Kurumu (IFC) da, Rönesans Holding ile hissedarlık anlaşması imzaladı ve Holding’e 215 milyon Amerikan Doları tutarında yatırım yaptı. Holdinge bağlı Rönesans Gayrimenkul şirketine ise Singapurlu GIC yatırım yaptı. Şirket, 250 milyon Euro karşılığında Rönesans Gayrimenkul’ün yüzde 21.4 hissesini satın aldı.

Holding yurt içinde 15 milyar $’lık iş yaptı

Türkiye’de şehir hastanesinden, demiryoluna, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan otoyola kadar birçok ballı ihale ile zenginliğine zenginlik katan Rönesans Holding’in Onursal Başkanı Erman Ilıcak, yatırımlarının büyük kısmını yurt dışında yaptığını kendi ağzıyla itiraf ederek bununla övünüyor. Geçen haftalarda gerçekleşen Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Ilıcak, “Bugüne kadar toplamda 50 milyar dolarlık proje gerçekleştirdik. Bunun yüzde 70’i yurt dışında, yani yaklaşık 35 milyar dolarlık kısmını yurt dışında gerçekleştirdik ve dünyada bu alanda birçok ilke imza attık” dedi.

Holding Adana, Yozgat Elazığ, Bursa ile İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanelerinin işletmesini Danimarkalı ISS Facilities’e devretti.

Bilgiler sır gibi gizleniyor

Rönesans Holding’in yaptığı Kanal İstanbul güzergahındaki otoyolun ihale süreci de sırlarla dolu. İhalenin yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Yap işlet devret modellerinde en başta açıklanan geçiş garantisi, yol ücreti, işletme süresi gibi bilgiler de ortada yok.

Rönesans’ın yaptığı Mersin-Adana-Gaziantep demiryolu için İngiltere 30 milyar lira kredi açtı. Karşılığında altyapının İngilizlerden alınma şartını koştu.

İhaleler ile 3.1 milyarlık servet yarattı

Forbes’a göre 3.1 milyar dolarlık serveti ile Türkiye’nin en zengin 7’nci kişisi olan Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak, sık sık devletten aldığı ihalelerle gündeme geliyor.

İşte o projeler

- Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı

- Marmaris’teki Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı

- Ankara’daki Yargıtay Başkanlığı Hizmet Binası

- Yargıtay yeni hizmet binası

-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standart Demiryolu

- Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

- İzmir’deki yeni Göztepe Stadyumu

- Erzincan Ceza İnfaz Kurumu

- Emniyet Özel Harekat Havacılık Daire Başkanlığı