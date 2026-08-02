CHP’deki butlan yönetimi birbirine düştü. Kayyum İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’i görevden almak için düğmeye basıldı. Tekin’in “figüranlı cast ajansı” skandalından sorumlu görülerek görevinin sonlandırılması için mahkemeye başvuruldu. Tekin mahkeme kararıyla göreve atandığından dolayı alınması için de karar gerekiyor.

GAYRİ RESMİ BAŞKAN

CHP 38’inci Olağan İstanbul İl Kongresi için de İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesine iptali istemiyle dava açılmış, mahkeme, başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılıp yerine Gürsel Tekin’i atamıştı. Bu dava 16 Ekim’de görülecek ve Tekin de bu tarihe kadar yeni mahkeme kararı olmadığı taktirde görevde kalacak.

CHP Genel Merkez yönetimi bu zorunluluk nedeniyle Tekin görevden alınamayınca Kağıthane eski ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel’i bu göreve gayri resmi olarak atama kararı aldı. Tekin muhatap alınmayacak. Tekin ise “Benin bilgim yok görevimin başındayım” demekle yetindi. Tekin’in İstanbul’daki figüran olayındaki davranışının ve sonra yaptığı suç duyurularının MYK üyeleri ve Kılıçdaroğlu’nda rahatsızlık yarattığı ve MYK toplantısında güdeme getirildiği belirtildi.