Arnavutköy ile Çatalca arasındaki kıyı şeridinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kırıma uğramış bir insansız hava aracına (İHA) ait olduğu değerlendirilen parçalanmış bir cisim buldu. 19 Temmuz Pazar günü Karaburun Sahili ile Ormanlı Sahili arasında kalan bölgede gerçekleşen olayın ardından vatandaşlar durumu derhal yetkililere bildirdi.

SAS EKİPLERİ PATLAYICI TESPİT ETTİ

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Olay yerine intikal eden SAS komandoları, şüpheli enkaz üzerinde gerçekleştirdikleri detaylı teknik incelemede cismin üzerinde patlayıcı bulunduğunu tespit etti.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Patlayıcı tespitinin ardından emniyet güçleri ve ilgili ekipler tarafından çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik çemberine alınan bölgede, kamikaze İHA'ya ait olduğu değerlendirilen enkaz SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak etkisiz hale getirildi.