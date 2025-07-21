Konserin organizasyonunu üstlenen şirketten yapılan açıklamada, ertelemenin lojistik kaynaklı olduğu belirtilirken, “Halsey, ‘For My Last Trick’ turnesi kapsamında 28 Ağustos’ta İstanbul’da sahne alacak” denildi. Satın alınan tüm biletlerin, yeni tarihte de geçerli olacağı duyuruldu.

Halsey ve ekibinin turneye ait tüm prodüksiyon ekipmanlarını ABD’den İstanbul’a taşıdığı, bu sürecin organizasyon takviminde gecikmeye yol açtığı ifade edildi. Yenikapı Festival Park’ta düzenlenecek olan İstanbul konseri, Halsey’in bu yıl Avrupa kıtasındaki tek performansı olma özelliğini taşıyor.

ENDER ADINDA BİR OĞLU VAR

2019-2023 yılları arasında Türk senarist Alev Aydın ile ilişki yaşayan ve bu birliktelikten dört yaşında Ender adında bir oğlu olan Halsey, Türkiye’ye olan ilgisini daha önce birçok kez dile getirmişti. Sanatçı, Aydın’la birlikte olduğu dönemde Türkçe öğrenmeye başlamış, hatta zaman zaman Instagram hesabından Türkçe mesajlar paylaşmıştı.