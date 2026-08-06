Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı'nın haziran ayı kruvaziyer verilerinden derlediği bilgilere göre, haziranda 164 gemi ile Türkiye'ye 24 bin 793 yolcu gelirken yılın ilk yarısında limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısı 488'e, gelen yolcu sayısı da 59 bin 372'ye ulaştı.

Haziranda giden kruvaziyer yolcu sayısı 26 bin 714, transit yolcu sayısı ise 249 bin 368 olurken yılın ilk yarısında giden yolcu sayısı toplamı 63 bin 817, transit yolcu sayısı da 633 bin 236 olarak kayıtlara geçti. İlk 6 ayda en fazla kruvaziyer ise 204 ile Kuşadası Limanı'na yanaşırken, onu 95 kruvaziyer ile İstanbul takip etti.

Galataport İstanbul Liman İşletme Direktörü Tolga Tuncay, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İstanbul'un Türkiye'nin en önemli kruvaziyer destinasyonları arasındaki konumunu koruduğunu söyledi.

Tuncay, ABD/İsrail-İran Savaşı üzerine Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapanması sonucu Basra Körfezi'nde mahsur kalan gemilerin İstanbul'a yapacakları seferlerde zorunlu iptaller olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle çoğunluğu İstanbul başlangıç ve bitişli olan Karadeniz uğraklı gemi seferleri de hala gerçekleşemiyor. Tüm konjonktürel olumsuzluklara rağmen 2026 yılında, 2025'te yakaladığımız toplam kruvaziyer yolcuları içindeki ana liman yolcu oranını korumayı başardık. Gemi firmalarının Galataport İstanbul’u ana limanları yapmaya devam etmesi, bize ve ülkemize olan uzun vadeli güvenlerinin önemli bir göstergesi."

"Hedeflediğimiz yeni eşik kademeli artışlarla 1 milyon yolcuya ulaşmak"

Tuncay, uluslararası kruvaziyer şirketlerinden olumlu dönüşler aldıklarını ve kruvaziyer şirketlerinden İstanbul için yeni rota ya da sefer artırımı taleplerinin geldiğini anlatarak, "Türk Hava Yolları-İstanbul Havalimanı-Galataport üçlü sacayağı tanıtım çalışmaları ve İstanbul’un cazibesiyle sefer artırım talepleri geliyor. Karadeniz rotalarının açılmasını da dört gözle bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul'un kruvaziyer turizminde ulaşmayı hedeflediği yeni eşiğe ilişkin Tuncay, "Hedeflediğimiz yeni eşik, toplam yolcu sayısında önce 750 bin, sonrasında da kademeli artışlarla 1 milyon yolcuya ulaşmak. Ancak bunun içerisinde ülkeye ekonomik anlamda daha fazla katma değer yaratan ana liman yolcu sayısının toplam yolcuya olan oranını özellikle yükseltmek istiyoruz." diye konuştu.

Tuncay, Galataport İstanbul'un Türkiye'nin en büyük ana limanı olduğuna işaret ederek, "İstanbul'u ana liman olarak seçen gemiler rotalarında birden fazla Türk limanına uğruyor. Dolayısıyla döviz girişi de katlanarak artıyor. Ana liman yolcusu oranını bu nedenle önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.