Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, megakenti fırtına ve sağanak yağışa karşı uyardı.
Uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan lodosun ardından sağanak yağış görüldü. Kısa sürede şiddetini artıran yağış, kent genelinde günlük yaşamı etkiledi.
Yağış nedeniyle bazı ilçelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR KAPALI ALANLARA SIĞINDI
Küçükçekmece'de dışarıda bulunan vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiyelerini açtı.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise çevredeki kapalı alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi.